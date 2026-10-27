Condenado a un año y seis meses de prisión el exjefe del gabinete de Yoon Suk Yeol por la ley marcial en Corea del Sur

Archivo - Transmisión en directo en Seúl que muestra el veredicto contra el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol - Jintak Han / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del secretariado presidencial de Corea del Sur Kang Ui Gu ha sido condenado en firme este martes a un año y seis meses de prisión por su implicación en la declaración de la ley marcial decretada en diciembre de 2024 por el entonces mandatario, Yoon Suk Yeol.

La Primera Sala del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada en mayo por una corte inferior, que halló a Kang culpable de falsificación de documentos oficiales y violación de la Ley de Archivos Presidenciales, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Kang fue imputado en diciembre de 2024 por un equipo de fiscales especiales bajo la acusación de haber redactado una portada para la proclamación de la ley marcial el 6 de diciembre, tres días después de que el decreto hubiera sido levantado por la Asamblea Nacional. Según la investigación, el exjefe de gabinete recabó de forma posterior las firmas del expresidente Yoon Suk Yeol, del ex primer ministro Han Duck Soo y del exministro de Defensa Kim Yong Hyun para crear la falsa apariencia de que el estado de excepción había cumplido con los trámites legales y había sido deliberado previamente por el Consejo de Ministros.

Asimismo, Kang fue hallado culpable de destruir de forma no autorizada la proclamación tras recibir advertencias de que "podría convertirse en un problema si se sabía que el documento se había creado a posteriori", según ha recogido la citada agencia.

El fallo del Supremo cierra este capítulo judicial tras las diferentes condenas relacionadas con la intentona de Yoon de imponer la ley marcial para, según él, "erradicar a las fuerzas afines a Corea del Norte". Su decisión, que incluyó la prohibición de actividades parlamentarias y el despliegue del Ejército frente a la Asamblea Nacional, derivó en una grave crisis política y en su posterior destitución.

Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado líder de una insurrección. Otros altos cargos de su administración también han recibido severas penas de cárcel, como el ex primer ministro Han Duck Soo (23 años) y el exministro del Interior Lee Sang Min (nueve años).