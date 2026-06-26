Condenado a cadena perpetua en Alemania el autor del atentado en el mercadillo navideño de Magdeburgo de 2024

Archivo - Policía desplegada en el mercado navideño de Magdeburgo tras el ataque en 2024. - Europa Press/Contacto/Matthias Wehnert - Archivo

MAGDEBURGO (ALEMANIA), 26 (DPA/EP)

Un tribunal en Alemania ha condenado a cadena perpetua al autor del atentado en 2024 en el mercadillo navideño de Magdeburgo, en el este del país, un atropello múltiple que se saldó con seis personas muertas y más de 300 heridos.

El órgano ha dictado la pena más alta posible contra Taleb al Abdulmohsen, ciudadano saudí de 50 años, al que ha condenado por seis asesinatos, debido a la gravedad del caso. Los jueces se reservaron asimismo la posibilidad de dictar una orden de internamiento sin posibilidad de libertad condicional.

La pena dictada, que puede ser recurrida ante una instancia superior, sigue la petición de la Fiscalía de Naumburgo. En el juicio, más de 200 afectados han estado representados como parte civil. Muchos de ellos acudieron a la lectura de la sentencia.

El juicio, de gran magnitud, arrancó en noviembre de 2025 y contó con testimonios de hasta cien personas. El autor del atentado es un médico saudí que trabajaba en un centro psiquiátrico de alta seguridad para delincuentes con enfermedades mentales.

El día de Nochebuena, Al Abdulmohsen irrumpió con su coche en el recinto del mercado navideño de Magdeburgo y realizó un atropello masivo. El atacante no estaba vigilado por las autoridades germanas ya que sus características no encajaban con los perfiles habituales para ese tipo de delitos.

El médico saudí vivía desde 2006 en Alemania, donde obtuvo asilo político en 2016.