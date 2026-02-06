Condenado a cadena perpetua uno de los cuatro acusados del ataque mortal en el asentamiento de Homesh en 2021

Archivo - Efectivos del Ejército israelí cierran la puerta del asentamiento de Homesh, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar israelí ha condenado este jueves a cadena perpetua a uno de los cuatro acusados por el asesinato, en 2021, de Yehuda Dimentman, un estudiante de una escuela religiosa judía a la que el Ejército permitió operar ilegalmente en Homesh, un asentamiento levantado en tierras privadas palestinas.

Mahmud Jaradat, integrante de una célula de Yihad Islámica, ha recibido esta pena tras ser declarado culpable de varios delitos, incluido por "causar intencionalmente la muerte" y el tráfico de armas, según ha indicado el Ejército israelí en un comunicado en Telegram.

Asimismo, la corte ha estipulado que Jaradat deberá pagar una indemnización de dos millones de shekels (unos 540.000 euros) a la familia de Dimentman y una compensación adicional a otras dos personas que resultaron heridas en el ataque a tiros efectuado en Cisjordania en diciembre de 2021.

La sentencia responde así a la petición de la Fiscalía de una "pena acordada" con el acusado, tras su "confesión" del delito de homicidio, según ha apuntado el organismo militar en su nota.

De acuerdo a la acusación, Jaradat y otro atacante, también integrante de Yihad Islámica, abrieron fuego --"unas 20 balas cada uno"-- contra un vehículo cerca del puesto de Homesh, matando al estudiante de 25 años e hiriendo a otras dos personas.

Tras ello, huyeron del lugar junto a un tercer miembro hasta un coche donde los esperaba un cuarto cómplice, menor de edad, según recoge el diario 'The Times of Israel'. El proceso judicial contra estos tres implicados sigue en curso.

Homesh fue levantado en tierras privadas palestinas y fue evacuado en un inicio junto a otros tres asentamientos cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005 tras aprobarse una ley que impedía la entrada al lugar de israelíes sin un permiso especial, lo que no ha evitado que colonos se hayan asentado en la zona.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el Derecho Internacional, si bien las autoridades de de Israel diferencian entre aquellos a los que han concedido permiso y aquellos a los que no.