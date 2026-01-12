Condenado a cinco años de prisión el ex primer ministro georgiano Garibashvili tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía

Archivo - El ex primer ministro de Geogria Irakli Gharibashvili durante un foro. - Europa Press/Contacto/Giorge Induashvili - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Geogria Irakli Gharibashvili cumplirá una condena de cinco años de prisión tras llegar a un acuerdo este lunes con la Fiscalía del país en el marco de un caso por presunta corrupción que le llevará, además, a pagar una multa de un millón de laris (unos 318.000 euros).

"De acuerdo con el acuerdo alcanzado, el ex primer ministro ha sido condenado a cinco años de prisión por cometer un delito en el marco del artículo 194 del Código Penal de Georgia", ha informado la Fiscalía en un comunicado, según informaciones del diario 'Georgia Today'.

En este sentido, ha confirmado que también se ha impuesto una "penalización en forma de multa" contra el político georgiano y ha aclarado que "los fondos obtenidos mediante la realización de actividades criminales, han sido incautados por las autoridades durante una serie de registros en sus propiedades". "Han sido confiscados en favor del Estado", ha añadido.

Garibashvili ha admitido la comisión de algunos delitos, como haber recibido dinero de forma irregular. La condena llega tan solo unos meses después de que los investigadores registraran los domicilios de otras ocho personas presuntamente vinculadas a esta misma trama.

El político georgiano, primer ministro entre 2013 y 2015, lideró en gran medida el giro antioccidental de Tiflis desde la invasión rusa de Ucrania. El exmandatario era ampliamente considerado como el lugarteniente más cercano del poderoso oligarca y líder del partido gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili.