Condenado a cuatro años de cárcel un funcionario de EEUU por enviar "información de defensa" a China

El sospechoso es un empleado del Departamento de Estado que transmitió información "sensible" a cambio de dinero

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a cuatro años de cárcel a un trabajador del Departamento de Estado por "conspirar para recopilar y transmitir información de defensa" a personas sospechosas de trabajar para el Gobierno de China, sin que el gigante asiático se haya pronunciado por ahora sobre la sentencia en torno a este caso.

El Departamento de Justicia estadounidense ha indicado en un comunicado que el condenado, identificado como Michael Schena, inició en abril de 2022 comunicaciones con personas a las que conoció a través de Internet y les entregó información "sensible" a cambio de dinero. "Dos de esos individuos se presentaron como empleados de consultoras internacionales. Pese a los claros indicios y de creer que trabajaban en nombre de China, Schena continuó su relación con ellos", ha subrayado.

Así, ha resaltado que el hombre se reunió en agosto de 2024 en un hotel de Perú con un hombre que le dio 10.000 dólares (cerca de 8.570 euros) y un teléfono móvil a través del cuál recibiría encargos y con el que podría enviar la citada información. Schena habría usado este dispositivo en octubre de 2024 para fotografiar y transmitir "al menos cuatro documentos oficiales" con información de defensa que se encontraban clasificados como "secreto".

"En febrero de 2025, una cámara de vigilancia grabó a Schena usando nuevamente el teléfono móvil para fotografiar siete documentos clasificados como secretos que contenían información de defensa nacional. Agentes del FBI confiscaron el teléfono antes de que Schena pudiera transmitir fotografías de estos documentos clasificados a sus contactos y lo arrestaron", ha especificado.

El vice fiscal general para Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Eisenberg, ha manifestado que "el acusado desperdició su carrera, traicionó a su país y abusó de la confianza que Estados Unidos puso en él al darle pase de seguridad a asuntos de alto secreto". "Pasará años de su vida en prisión por entregar información clasificada a personas que creía que eran agentes gubernamentales estadounidense", ha zanjado.