Condenado a cuatro meses de prisión por toser al grito de "corona" sobre dos policías en Dinamarca

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Dinamarca ha condenado este jueves a cuatro meses de prisión a un joven danés, de unos 20 años, por toser sobre la cara de dos agentes de la Policía mientras gritaba en varias ocasiones la palabra "corona", aunque no estaba realmente contagiado por la enfermedad.

"Grito "corona" cuando estaba a medio metro de los agentes, tosiendo varias veces contra dos policías, en la cara de uno de ellos y en la parte superior del cuerpo del otro", señala la declaración judicial.

La resolución del tribunal argumenta que, en virtud del Artículo 119 del Código Penal danés, el joven había incurrido en un delito de "amenaza de violencia contra dos agentes", además, detalla, tal y como él acusado reconoció, huyó de la Policía, violando también de esta manera el Artículo 124 de la legislación.

Por su parte, sin éxito, el joven alegó que no sólo no agredió a los agentes, sino que su "intención" no era contagiar a nadie con coronavirus. El Código Penal recoge la intencionalidad como factor clave para condenar a alguien por transmitir la enfermedad.

El incidente tuvo lugar en marzo en la ciudad danesa de Aarhus, en la Región Central de Dinamarca, cuando una patrulla detuvo un automóvil en el que el acusado iba de pasajero, quien alegó ante el tribunal que se encontraba borracho tras celebrar su cumpleaños.

Si bien el hombre en un primer momento fue absuelto por un tribunal de Aarhus por el acto de toser sobre los agentes, sí fue condenado por huir de la Policía. Aunque más tarde él mismo se entrego, por lo que se le sentenció a tres meses de prisión.

Sin embargo, ambas partes, Fiscalía y acusado, apelaron ante la Corte Suprema, que finalmente ha desestimado la absolución que requería la defensa y ha ampliado la condena, tal y como solicitaba la acusación.

Dinamarca ha confirmado hasta el momento algo más de 206.000 casos acumulados de coronavirus y 2.319 fallecidos.