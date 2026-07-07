Condenado a muerte en China un exfuncionario por recibir cerca de 300 millones de euros en sobornos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de China ha condenado a muerte a un exfuncionario municipal de Nankín, en el este del país, por recibir unos 2.200 millones de yuanes (cerca de 300 millones de euros) en sobornos, lo que supone una de las penas más severas impuestas por delitos económicos en los últimos años.

Yang Youlin, quien fuera subdirector ejecutivo del comité de gestión de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nankín, ha sido declarado culpable, además de los delitos de malversación de fondos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales.

Así, el Tribunal Popular de Changzhou, en la provincia de Jiangsu, ha dictado sentencia y ha impuesto una condena a muerte "acumulada", lo que priva a Yang de sus derechos políticos de por vida y conlleva la confiscación de todos sus bienes, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.

Las ganancias obtenidas de forma ilícita han sido incautadas y pasarán a las arcas públicas. Según las investigaciones, sus delitos tuvieron lugar durante tres décadas, aproximadamente entre 1993 y 2023. Durante este periodo de tiempo, prestó ayuda ilícita a empresas y particulares.

El tribunal ha determinado que manipuló contratos de ingeniería, operaciones comerciales, transferencias de tierras y transacciones financieras a cambio de sobornos exorbitantes. La suma de las ganancias obtenidas por los soborno supera por sí sola muchos otros casos de corrupción anteriores y es una de las mayores jamás registradas por un tribunal chino.