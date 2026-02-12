Condenado a siete años de cárcel un exministro del Interior por la ley marcial decretada en 2024 en Corea del Sur

Archivo - El exministro del Interior de Corea del Sur Lee Sang Min durante una rueda de prensa en Sejong en agosto de 2023 (archivo) - -/Yna/Dpa - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este jueves a siete años de cárcel al exministro del Interior Lee Sang Min por su papel en la fallida intentona del antiguo presidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial a finales de 2024, que derivó en una grave crisis política y su posterior destitución.

En su veredicto, retransmitido por televisión, Lee ha sido declarado culpable de jugar un papel clave en una "insurrección" conectada a la decisión de Yoon, después de que la Fiscalía pidiera contra el exministro una sentencia a 15 años de prisión, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La Fiscalía acusó a Lee de allanar el camino para la declaración de la ley marcial y ordenar a la Policía y los Bomberos que cortaran la luz y el agua a medios de comunicación críticos con el Gobierno y bloquear las principales agencias, de cara a lograr que se consolidara la ley marcial.

El tribunal de Seúl ha declarado culpable a Lee de mentir bajo juramento al negar durante el juicio político contra Yoon en febrero de 2025 que hubiera formulado las citadas órdenes o que las hubiera recibido de parte del expresidente, si bien le ha absuelto de los cargos de forzar al jefe de Bomberos a excederse en sus competencias.

Por todo ello, la corte ha explicado que "los actos de insurrección dañan los valores centrales de la democracia, por lo que un duro castigo es inevitable, al margen de que consiguieran sus objetivos", después de que Lee negara haber sido parte de la planificación acometida por Yoon de cara a la aprobación de dicho decreto y argumentara que la ley marcial no podía ser considera una insurrección.

Lee se ha convertido así en el segundo miembro del Ejecutivo de Yoon condenado por la decisión, después de que el ex primer ministro Han Duck Soo recibiera en enero una sentencia de 23 años de cárcel. La Fiscalía ha reclamado la pena de muerte para el expresidente, con el veredicto previsto para la semana que viene.