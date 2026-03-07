Condenado por terrorismo y asesinato a sueldo en un complot político frustrado un agente de la inteligencia iraní

Archivo - El director del FBI, Kash Patel - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia estadounidense ha condenado este viernes a un agente de la inteligencia iraní identificado como Asif Merchant, acusado por los delitos de terrorismo y asesinato a sueldo, en el marco de un "complot frustrado" cuyo objetivo era acabar con la vida de políticos y altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entre los que se incluiría el presidente Donald Trump.

"Hoy, un jurado federal condenó a Asif Merchant, también conocido como "Asif Raza Merchant", por asesinato a sueldo e intento de cometer un acto terrorista que trasciende las fronteras nacionales", ha indicado la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado en el que ha descrito al acusado como "un agente entrenado de la fuerza terrorista global del gobierno iraní, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)".

El Ejecutivo estadounidense defiende que el CGRI habría enviado a Merchant a EEUU con el propósito de "organizar asesinatos políticos y robar documentos", según admitió él mismo en el juicio, congratulándose de que "las fuerzas del orden frustraron el complot antes de que pudiera llevarse a cabo cualquier ataque".

En concreto, ha matizado la Fiscal General Pamela Bondi, el agente habría llegado al país norteamericano "con la esperanza de asesinar al presidente Trump". "En cambio, se topó con la fuerza de las fuerzas del orden estadounidenses", ha agregado.

El director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, no solo ha celebrado la noticia, sino que la ha aprovechado para recordar que "este no es el primer intento de Irán de dañar a los ciudadanos (de EEUU) en territorio estadounidense". "Los demás intentos también fracasaron", ha apostillado.

Así las cosas, Patel ha reiterado el compromiso del FBI con la detección de "este tipo de amenazas" y la prevención de actos de violencia. "Exigiremos responsabilidades a cualquiera que intente interferir con nuestro sistema democrático", ha sentenciado.

De acuerdo con las pruebas y testimonios presentados durante el juicio --incluida la declaración del propio acusado--, Merchant comenzó a colaborar con el CGRI en Pakistán entre finales de 2022 y comienzos de 2023, recibiendo formación en técnicas de contravigilancia.

Más adelante, en 2023, fue enviado a Estados Unidos con la tarea de identificar posibles reclutas para el CGRI que pudieran permanecer en el país. En ese periodo también viajó en varias ocasiones a Irán para reunirse con su contacto dentro de la organización, siendo consciente en todo momento --así lo hizo constar en su declaración-- de que el CGRI estaba catalogado como organización terrorista.

Según relató, en 2024 fue enviado nuevamente a EEUU con la misión de captar a miembros de la "mafia" que pudieran participar en diversas actividades delictivas, entre ellas el robo de documentos, la organización de protestas y el asesinato de funcionarios o políticos estadounidenses. Con ese objetivo, Merchant contactó en Nueva York con un conocido que consideraba que podría ayudarle a ejecutar el plan. Esa persona, Nadeem Ali, puso los hechos en conocimiento de las autoridades y pasó a colaborar como fuente confidencial, según el comunicado del DOJ.

A comienzos de junio, Merchant y Ali se reunieron en Nueva York. Durante el encuentro, el acusado expuso a su acompañante su plan para cometer un asesinato: Merchant dijo que tenía "una oportunidad en marcha" mientras realizaba un gesto de "pistola con el dedo", dando a entender que esa oportunidad estaba relacionada con un homicidio.

Asimismo, indicó que el "objetivo" se encontraba "aquí", en Estados Unidos, y pidió a Ali que le facilitara encuentros con otras personas a las que pudiera contratar para llevar a cabo las distintas acciones que formaban parte de su plan.

Según él explicó, dicho plan contemplaba "múltiples esquemas criminales", a saber: "(1) sustraer documentos o memorias USB del domicilio de un objetivo; (2) preparar una protesta; y (3) asesinar a un político o funcionario del Gobierno". Durante la misma reunión, Merchant empezó a plantear posibles escenarios para el asesinato y consultó a Ali sobre la manera en que podría llevarse a cabo cada caso.

A mediados de junio, Merchant se reunió en Nueva York con quienes creía que eran sicarios, si bien en realidad eran agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad estadounidenses. En ese encuentro, les explicó que necesitaba tres tipos de servicios: el robo de documentos, la organización de protestas durante mítines políticos y el asesinato de una figura política. También señaló que las instrucciones sobre a quién matar se darían una vez que él hubiera salido del país.

Durante ese período, Merchant realizó búsquedas en Internet sobre las ubicaciones de mítines políticos y remitió informes a su contacto del CGRI con detalles sobre las medidas de seguridad en esos eventos.

Posteriormente comenzó a gestionar la obtención de 5.000 dólares (unos 4.300 euros) en efectivo para entregar como anticipo por el asesinato. El dinero finalmente lo recibió con la ayuda de una persona en el extranjero. El 21 de junio, Merchant se reunió con los agentes encubiertos en Nueva York y les entregó los 5.000 dólares.

Merchant tenía previsto abandonar Estados Unidos el viernes 12 de julio de 2024; sin embargo, ese mismo día fue detenido por las autoridades antes de que pudiera abandonar el territorio estadounidense.