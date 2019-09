Condenado a tres años de libertad condicional el exministro del Interior de Albania Saimir Tahiri por abuso de poder

Publicado 20/09/2019 5:53:38 CET

TIRANA, 20 Sep. (Reuters/EP) -

Un tribunal albanés condenado este jueves a tres años de libertad condicional por abuso de poder al exministro del Interior Saimir Tahiri, pero le ha declarado inocente de tráfico de drogas.

Los fiscales querían que Tahiri, quien fue uno de los asociados más cercanos del primer ministro Edi Rama, fuera encarcelado durante 12 años por cargos de corrupción, tráfico de drogas y por formar parte de un grupo criminal, en un caso que sacudió a la Administración.

El fallo se produce un mes antes de que los estados miembros de la Unión Europea se reúna para decidir si apoyan el intento de Albania de comenzar las conversaciones de adhesión recomendadas por la Comisión del bloque.

"El tribunal dijo que no soy un delincuente o narcotraficante y que no soy parte de un grupo criminal, pero me declaró culpable de abuso de poder porque he usado el mismo vehículo con algunos primos", ha señalado Tahiri después del veredicto, que se ha emitido seis horas después de lo programado.

Los fiscales han tomado medidas contra el exministro después de que las transcripciones de llamadas telefónicas de narcotraficantes detenidos en Italia supuestamente sugirieran que Tahiri, un primo lejano de los arrestados, había incitado a su red de delitos.

Los legisladores socialistas rechazaron los llamamientos para levantar la inmunidad de Tahiri pero él mismo dimitió en mayo después de que los estados miembro de la UE le pidieran a Tirana que luchara seriamente contra la corrupción si quería unirse.

Actualmente, Albania está investigando a sus jueces y fiscales por corrupción para poner fin a una historia de impunidad para los altos funcionarios, ya que su objetivo es satisfacer los requisitos de entrada a la UE.