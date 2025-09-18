Condenados en Alemania a prisión dos hombres sirios acusados de pertenecer a Estado Islámico

DUSSELDORF (ALEMANIA), 18 (DPA/EP)

Un tribunal de la ciudad alemana de Dusseldorf, situada en el oeste del país, ha condenado este jueves a seis y siete años de prisión, respectivamente, a dos hombres de 35 y 40 años de edad procedentes de Siria y acusados de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico.

Aunque la Fiscalía pedía penas mayores por la comisión de asesinatos y crímenes de guerra en nombre de la organización terrorista durante la guerra civil siria, que comenzó en 2011, finalmente han sido hallados culpables únicamente de pertenencia al grupo.

La corte ha exonerado a los dos acusados del resto de cargos que se les imputaban dada la falta de pruebas sobre presuntos secuestros, decapitaciones y tiroteos perpetrados en el país --tal y como indicaban los fiscales--.

Ambos contaban con rifles de asalto AK-47 y, según la corte, se habían sumado al grupo por cuestiones económicas y no tanto por motivos ideológicos. Así, llegaron a Alemania en el año 2021, pero fueron detenidos en marzo de 2023 y, desde entonces, permanecían bajo custodia.

Tras conocer el veredicto, los abogados han asegurado que recurrirán la decisión judicial y han explicado que uno de los acusados se encontraba encarcelado durante las ejecuciones, cuando fue además víctima de "torturas". No obstante, no hay testigos que puedan confirmar que fue encarcelado.

El mayor de los dos, que ha sido condenado a siete años de cárcel, ha sido hallado culpable además de liderar una unidad de combate y, posteriormente, pasar a ser comandante del grupo en un distrito.