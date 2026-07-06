Condenados en Austria a ocho años de prisión dos ex altos cargos del régimen de Al Assad por torturas

Archivo - Bashar al Assad con militares sirios en una imagen de archivo. - -/Syrian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos ex cargos del régimen sirio durante la etapa de Bashar al Assad han sido condenados por un tribunal en Austria a ocho años de cárcel por tortura y lesiones graves contra una veintena de civiles.

En uno de los primeros juicios contra exrepresentantes sirios por la represión durante la era de Al Assad, que huyó a Rusia a principios de diciembre de 2024 tras la exitosa ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), los acusados han sido condenados por "numerosos cargos de lesiones corporales graves, así como de coacción agravada, tortura y coacción sexual" y "lesiones corporales agravadas, coacción agravada y coacción sexual", respectivamente.

La sentencia señala que ambos eran "portadores del sistema" y eran "pilares del régimen policial y de Inteligencia" de Al Assad, en el marco de un régimen que torturaba "de forma sistemática". Además, el tribunal descartar que los condenados desconocieran los malos tratos y las torturas infligidas a miembros de la oposición.

El tribunal de Viena denuncia que como "garantes de la custodia" de sus prisioneros, los dos ex altos cargos eran responsables de asegurar la protección de estos prisioneros y de garantizar que no se utilizara la violencia contra ellos. Los acusados son el exjefe de un departamento del servicio secreto sirio y del exjefe de la policía criminal.

La Fiscalía austriaca criticó que los acusados se mostraran impotentes ante el tribunal de Viena denunciado que trataron de presentarse como meros engranajes de la maquinaria represiva de Damasco.