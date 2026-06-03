Condenados a muerte cuatro hombres por el ataque mortal contra una iglesia católica en el sur de Nigeria

Archivo - Fieles frente a una iglesia atacada por hombres armados no identificados en la localidad de Owo, en el sur de Nigeria, en junio de 2022 - Europa Press/Contacto/Adewale - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Nigeria ha condenado este miércoles a pena de muerte a cuatro de los cinco acusados por el ataque terrorista perpetrado en junio de 2022 contra una iglesia en el estado de Ondo, en el sur del país, en el que murieron medio centenar de personas.

El Tribunal Federal Superior de Abuja ha precisado que los cuatro condenados recibirán la pena capital por ahorcamiento, al considerar "evidente" que los todos ellos pertenecían a una célula vinculada a la organización terrorista Al Shabaab, si bien esta opera en Somalia.

El juez Emeka Nwite ha declarado a estos cuatro hombres culpables de múltiples cargos, incluido uno de ellos por su responsabilidad intelectual en el ataque perpetrado durante una misa en la iglesia católica de San Francisco Javier, ubicada en la localidad de Owo.

Así, ha considerado que las pruebas presentadas por la Fiscalía "siguen siendo creíbles" y que los acusados no las impugnaron de manera efectiva, según recoge el diario nigeriano 'The Star'.

Los condenados han sido identificados como Idris Abdulmalik Omeiza, Al Qasim Idris, Yamiu Abdulmalik y Abdulhalem Idris, con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años.

Mientras, el magistrado ha exonerado de todos los cargos al quinto acusado, Momoh Otuho Abubakar, de 47 años, al dictaminar que la Fiscalía no logró demostrar su participación en el ataque.