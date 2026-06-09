Condenados a siete años de cárcel dos hombres por "profanación" de la bandera en un hotel

Archivo - Bandera de Argelia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Argelia ha sentenciado a siete años de cárcel a dos personas por "profanación" de la bandera nacional, después de un acto en el que la enseña fue colocada en el suelo de un hotel de lujo en la capital, Argel, y pisoteada por varios de los asistentes.

El bandera tenía escrito el mensaje 'Viva Argelia, gloria y eternidad a sus valientes mártires' y fue colocada en un hotel de la capital que acogía un encuentro entre creadores de contenido e 'influencers', desatando numerosas críticas en redes sociales durante la emisión del acto.

Las imágenes, retransmitidas en directo, mostraron a varias personas caminando por el hotel y pisando la bandera al pasar por la zona, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación que ha derivado en las citadas sentencias, acompañadas por el pago de multas.

El fiscal Abdelfatá Kadri ha manifestado que, una vez se tuvo conocimiento de la grabación, se abrió una investigación que derivó "en la detención de todos los implicados y en su comparecencia" ante las autoridades para las pesquisas, tal y como ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

Los condenados son Abderrahmane Jamer, un conocido 'influencer' argelino y director de la agencia de comunicación Skytok, que organizó el evento, y Ablila El Mehdi Sami, quien habría sido el responsable de colocar la bandera en el hall del hotel, unos hechos "documentados por las cámaras de los presentes y las cámaras de vigilancia del hotel", según Kadri.

En este sentido, ha reseñado que ambos han sido sentenciados en línea con el artículo 160 del Código Penal, que contempla penas de entre cinco y diez años de cárcel por estos hechos, sin que por ahora esté claro si los condenados presentarán una apelación, después de que la Fiscalía reclamara una década entre rejas.

La respuesta de las autoridades ha incluido además el cierre y retirada de licencia del hotel, según confirmó durante el fin de semana el Ministerio de Turismo argelino, que aseguró que actuó "en el marco de los esfuerzos por hacer respetar las leyes y regulaciones" en el país africano.

La titular de la cartera, Huria Medahi, destacó entonces que había enviado un equipo de investigación al establecimiento, The Legacy Luxury, para "preparar un informe detallado" sobre lo sucedido, tras lo que ordenó "el cierre inmediato del hotel y la retirada de su licencia".

Por último, el ministerio subrayó "su firme compromiso a la hora de garantizar el respeto de las leyes y reglamentos que rigen la actividad hotelera" y agregó que "no tolerará ningún comportamiento o acción que pueda dañar los símbolos del Estado o violar las obligaciones y la ética profesional impuestas a los establecimientos hoteleros".