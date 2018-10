La condición de Trump para reunirse con Kim es la suspensión de los ensayos nucleares y balísticos

Publicado 11/03/2018 14:37:28 CET

WASHINGTON, 11 Mar. (Reuters/EP) -

El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, ha revelado que la condición para que el presidente Donald Trump aceptara reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, era la suspensión de los ensayos nucleares y balísticos del país asiático. Ambos mandatarios se entrevistarán en persona antes de que termine mayo.

La Casa Blanca había mantenido hasta ahora que no se produciría ningún encuentro a menos que Pyongyang tomara "medidas concretas" sobre su programa nuclear, aunque no se había concretado.

"No debería haber ninguna confusión. El presidente ha dejado claro que las condiciones son que no haya ensayos nucleares y que no haya misiles y esa sería la condición", ha afirmado Mnuchin en declaraciones a la cadena NBC.

Trump ha accedido a reunirse con Kim antes de que termine el mes de mayo, aunque aún está por fijar el lugar y el momento concreto de esta cita. Por el momento se barajan lugares como Suiza, Suecia o la aldea fronteriza de Panmunjom, situada entre las dos Coreas.

El sábado, Trump advertía de que la reunión podría terminar muy pronto y sin un acuerdo o podría deparar "el mejor acuerdo para el mundo". "Puede que me vaya rápido" si no veo progresos posibles, ha afirmado Trump durante un acto de campaña del republicano Rick Saccone en el oeste de Pensilvania. En cualquier caso, Trump considera que Corea del Norte quiere la paz y que "creo que es el momento".