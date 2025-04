Un congresista republicano se muestra a favor de la destitución de Hegseth como secretario de Defensa de EEUU

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El congresista republicano por Nebraska Don Bacon, miembro de la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, se ha mostrado a favor este lunes de la destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio del escándalo por la supuesta filtración de información sensible en un segundo chat de la red social Signal.

"No estoy en la Casa Blanca y no voy a decirle a la Casa Blanca cómo manejar esta cuestión, pero lo encuentro inaceptable y yo no lo toleraría si estuviera en el cargo", ha señalado el congresista en declaraciones a Politico, agregando que en el caso de que se confirme que compartió detalles sobre los ataques a los hutíes de Yemen en un chat con su familia esto sería "inaceptable".

Bacon ha asegurado que "desde el principio" tuvo recelos de que Hegseth estuviera al frente del Pentágono debido a su falta de experiencia. "Me gusta en Fox, pero ¿tiene la experiencia para liderar una de las organizaciones más grandes del mundo?", se ha cuestionado el republicano.

"Actúa como si estuviera por encima de la ley y eso demuestra que es un aficionado", ha agregado Bacon, quien es el primer republicano en pronunciarse a favor de la destitución de Hegseth.

La Casa Blanca ha tenido que salir al paso este mismo lunes para negar que estén buscando un sustituto a Hegseth después de que fuentes citadas por el medio estadoounidense NPR así lo afirmaran. "Esta historia es una noticia falsa totalmente basada en una fuente anónima que claramente no tiene ni idea de lo que está hablando", ha resaltado la portavoz, Karoline Leavitt, en las redes sociales.

El propio jefe del Pentágono ha apuntado este lunes a antiguos empleados del Pentágono como responsables del escándalo y ha asegurado que buscan "arruinar su reputación" al estar "descontentos" por ser despedidos del Departamento de Defensa.

El presidente Trump ha sido interrogado por la prensa por su opinión al respecto de esta nueva filtración de información confidencial por parte del secretario de Defensa, a lo que ha asegurado que Hegseth "está haciendo un gran trabajo".

En el chat, que llevaba el nombre de "Defensa/Reunión de Equipo", se encontraban varias personas de su entorno personal y de trabajo como su esposa, su hermano o su abogado, una nueva filtración que se une a la divulgada por la revista 'The Atlantic' semanas atrás después de que su director fuera incluido por error en un chat similar al de esta ocasión.