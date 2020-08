El Congreso de Brasil tumba el veto de Bolsonaro que no obliga a usar mascarilla durante la pandemia

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Brasil ha tumbado el veto del presidente, Jair Bolsonaro, que dejaba sin efecto el uso obligatorio de las mascarillas durante la crisis del coronavirus, que ya ha dejado más de 3,4 millones de contagiados y 111.100 muertes en el país sudamericano.

Bolsonaro había decidido vetar algunos de los puntos de este proyecto de ley aprobado por el Congreso en junio, alegando, en el caso de las mascarillas, que el término "espacios cerrados" era demasiado ambiguo lo que podría poner en riesgo la inviolabilidad constitucional del domicilio.

Así, el proyecto legislativo, una vez los vetos no han contado con el visto bueno del Congreso, deberá ser promulgado por el presidente brasileño en los próximos días.

Los miembros del Congreso también han decido dejar sin efecto los vetos de Bolsonaro para que no se multe a aquellos establecimientos que no faciliten gel desinfectante para sus clientes y mascarillas para sus empleados sin coste alguno para ellos, ni aquellas personas que no usen mascarilla tampoco en los transportes públicos.

Otro de los puntos que no contaba con la aprobación de Bolsonaro que ha sido revocados es el relacionado con la obligatoriedad del Gobierno de facilitar y suministrar el acceso a agua potable y equipos de higiene a las poblaciones indígenas durante la crisis sanitaria.

"De todos los vetos, quizás no hay ninguno más cruel que el que niega el acceso al agua potable a cualquier ciudadano. Podríamos llegar a decir que no hay ningún mandatario tan insensible, pero lamentablemente existe, se llama Jair Bolsonaro", ha condenado el senador de la fuerza política Red Sostenible Randolfe Rodrígues.

Bolsonaro por su parte ha insistido una vez más en mostrarse reacio al uso de la mascarilla, esta última vez a las puertas del Palacio de Planalto, en donde, rodeado de sus incondicionales, ha vuelto a poner en duda la fiabilidad de esta protección, pues su "es casi nula", de acuerdo con las palabras que ha publicado el periódico 'Folha de Sao Paulo'.