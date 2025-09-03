El Congreso de EEUU publica más de 33.000 páginas de archivos sobre el caso Epstein

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Estados Unidos ha publicado este martes más de 33.000 páginas de archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein entregados previamente por el Departamento de Justicia, en medio de las crecientes controversias entre los legisladores republicanos.

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes ha difundido un lote de archivos, no así el total de los documentos relacionados con el difunto traficante sexual, que incluye 33.295 páginas de material proporcionado el mes pasado por la cartera ministerial, a petición de su presidente, James Comer, republicano por el estado de Kentucky, en cumplimiento de una moción anterior liderada por el Partido Demócrata.

El material incluye documentos judiciales, vídeos desde el exterior de la celda de Epstein y de su casa en Florida, y archivos de audio del interrogatorio del fiscal Todd Blanche a su socia y expareja, Ghislaine Maxwell, según ha indicado el diario 'The Hill', pero la mayoría ya se habían hecho públicos con anterioridad, han denunciado desde la bancada demócrata.

El presidente de de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha subrayado que "ya se han recopilado 34.000 documentos de Epstein" y ha asegurado que "no nos detendremos ahí".

"Este es el principio, no el fin, y los estamos revisando con mucho cuidado, porque tenemos dos objetivos principales: queremos que se haga justicia a todas las personas involucradas en los males de Epstein y su encubrimiento, pero también queremos asegurarnos de proteger a las víctimas inocentes", ha defendido.

Tras varios cambios de opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la publicación de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein --al ser acusado por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') de falta de transparencia--, el Departamento sacó a la luz hace días el interrogatorio de Maxwell que cuenta con casi 400 páginas de trascripción.

El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha tenido presiones en sus filas para publicar más datos y documentos de este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.