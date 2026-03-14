El congreso del Partido Nacional Escocés aprueba una nueva moción independentista para separarse de Reino Unido

Archivo - Imagen del logotipo del Partido Nacional Escocés (SNP) - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El congreso del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), que gobierna con competencias limitadas en Escocia, ha aprobado este sábado por unanimidad una moción en la que insta al Gobierno de Reino Unido a "comenzar los preparativos" para una Escocia independiente.

"Con la cercanía cada vez mayor de un país con autogobierno e independiente este congreso recomienda al Gobierno de Reino Unido que inicie los preparativos para el momento en el que no pueda contar con los continuos subsidios de Escocia", explica la moción, aprobada en el congreso celebrado en Edimburgo.

La iniciativa ha sido presentada por la sección de Glasgow Sur, concretamente por el concejal de Glasgow Norman MacLeod. "Nos dicen constantemente la mentira de que vivimos del resto de Reino Unido. Nada más lejos de la verdad", ha argumentado MacLeod ante los delegados del SNP en referencia al petróleo, gas, renovables e impuestos que aporta Escocia a Reino Unido.

"El único problema de Escocia es lo ricos que seremos cuando seamos independientes", ha remachado. MacLeod ha abogado "más que por un divorcio aterciopelado, por el final de una relación de abusos". "Queridos vecinos (británicos), vais a tener que aprender a valeros por vosotros mismos. No más subsidios nuestros", ha argumentado.

También ha defendido la moción Alex Orr: "Un gobierno responsable se prepara para el cambio". "Cuando una empresa pierde a un socio importante, se diversifica. Cuando un casero pierde a un inquilino, se ajusta su presupuesto", ha argüido.

"No solo perderán los subsidios escoceses, sino que también deben prepararse para una Escocia con una política exterior distinta, una política migratoria diferente, la separación de las aduanas, trabajo y pensiones y otras muchas estructuras en las que ni siquiera han pensado", ha añadido.

El último sondeo sobre apoyo a la independencia, publicado el 18 de febrero, estima en un 46 por ciento el voto independentista, frente al 54 por ciento de respaldo a la continuidad de Reino Unido.

El 18 de septiembre de 2014 los residentes en Escocia votaron por 55 a 45 por ciento a favor de la permanencia en Reino Unido. El principal argumento contra la independencia fue que Escocia abandonaría la UE en caso de independizarse de Reino Unido, hecho que finalmente ocurrió igualmente tras el Brexit aprobado en referéndum en 2016 pese a la victoria del "no" en las circunscripciones escocesas.

Desde entonces, el SNP, que gobierna Escocia en minoría, ha impulsado varios intentos de repetición del referéndum, pero Londres ha rechazado cualquier opción de un nuevo referéndum por la cercanía de la votación de 2014.