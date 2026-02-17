El Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el presidente

El presidente de Perú, José Jerí, en un acto en el Palacio de Gobierno esta semana. - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha aprobado una moción de censura contra el presidente, José Jerí, que dejará la Presidencia de forma inmediata tras perder la votación con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Jerí se enfrentaba este martes a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias.

La Justicia tiene puesto el foco en la contratación de varias de personas allegadas, a la vez que ha saltado a la palestra sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.