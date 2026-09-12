El Consejo de Cooperación del Golfo condena el ataque con drones contra el oleoducto saudí Este-Oeste

Archivo - El secretario general del CCG, Jasem Albudaiwi - Dmitry Feoktistov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha condenado este viernes el ataque ejecutado con varios drones procedentes de Irak contra el oleoducto Este-Oeste, en Arabia Saudí, que ha afectado a las regiones de Riad y Medina y ha dejado varias personas heridas, además de provocar daños materiales.

El secretario general del CCG, Jasem Albudaiwi, ha calificado el incidente de "peligrosa escalada" y ha advertido de que supone una amenaza inaceptable contra la seguridad del territorio saudí y sus infraestructuras estratégicas.

Albudaiwi ha señalado asimismo que este tipo de acciones constituyen una vulneración manifiesta de los principios del Derecho Internacional y ha reiterado el rechazo del órgano regional --integrado por Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos-- a cualquier ataque dirigido contra la seguridad, la estabilidad o los recursos nacionales de Arabia Saudí.

En este contexto, el representante del CCG ha instado a las autoridades de Irak a reforzar sus actuaciones para evitar que el territorio iraquí pueda ser empleado para lanzar operaciones de este tipo, reclamando al mismo tiempo "necesarias y decisivas" orientadas a frenar estos ataques y evitar que vuelvan a producirse.

Según Albudaiwi, estas actuaciones contribuirían a preservar la estabilidad y la seguridad regionales y permitirían contener el riesgo de una escalada de las actuales tensiones.

El máximo responsable del Consejo de Cooperación del Golfo ha reiterado además el respaldo "pleno e inquebrantable" el organismo a Riad y ha expresado su apoyo a las medidas que adopte el Reino saudí para garantizar la protección de su territorio, sus instalaciones vitales y sus ciudadanos y residentes.