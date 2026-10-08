El Consejo de Defensa de Bolivia moviliza a las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado

Archivo - Miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia - Brian Ronaldo Delgadillo Garzofi / Zuma Press / Eu

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia (COSDEP) ha aprobado este miércoles cuatro proyectos para enfrentar el crimen organizado, incluyendo un refuerzo en materia de seguridad y un nuevo marco normativo para que las Fuerzas Armadas (FFAA) se movilicen contra las organizaciones criminales, que pasarán a ser estudiadas por la Unidad de Análisis de Políticas sociales y Económicas (UDAPE) para posteriormente remitirlas al Legislativo.

Las propuestas buscan dotar al Estado de una "herramienta adicional" ante el crimen organizado ya que, según el presidente del COSDEP y del país, Rodrigo Paz, "pueden recurrir a cualquier fuente ilícita, tanto narcóticos como producción ilegal en minería o en otras instancias", de acuerdo con el diario boliviano 'El Deber'.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha dicho en la presentación de los proyectos que la "respuesta del Estado" debe ir en consecuencia al funcionamiento de las organizaciones criminales ya que "no funcionan solamente transportando droga, sino que pueden tener logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia".

Justiniano ha explicado que la primera medida es la "ley de Seguridad y Defensa" la segunda es para que el "COSDEP se coordine estratégicamente con el Estado"; la tercera, "el sistema de inteligencia para anticiparse a las organizaciones criminales", y la cuarta es una "norma que establece una herramienta excepcional para enfrentar amenazas graves del crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo".

Sobre el papel de las Fuerzas Armadas, el ministro ha remarcado que no se trata de una "intervención general, sino de una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada, dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías", según ha recogido el medio boliviano Unitel.

Mientras que Paz ha sostenido que la "coordinación entre la policía y las FFAA tiene respaldo constitucional" y que la "policía será un factor fundamental en el cumplimiento de los objetivos definidos por el COSDEP".

Así, Justiniano ha recalcado que las políticas en defensa deben "evolucionar, con más inteligencia, mayor control de las fronteras y del espacio aéreo y fluvial y mejor coordinación institucional y mayor cooperación con los países vecinos".