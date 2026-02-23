El Consejo de Europa abre un proceso de reparaciones para compensar a 6,8 millones de refugiados ucranianos

Archivo - Imagen de archivo de refugiados ucranianos tras cruzar la frontera. - Gilles Bader/Le Pictorium Agency / DPA - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Europa ha anunciado este lunes la apertura de un proceso especial de reparaciones en el marco del mecanismo de compensación internacional puesto en marcha a raíz de la invasión rusa de Ucrania y que permitirá compensar a unos 6,8 millones de refugiados ucranianos que han tenido que abandonar el país.

El Registro de Daños para Ucrania incluye ahora una categoría específica para aquellos que buscan este tipo de ayudas debido a las consecuencias de la "agresión rusa" contra territorio ucraniano y que han visto imposibilitada la idea de regresar a su país de origen.

"Esto permite a las personas que se han visto forzadas a abandonar su país para irse al extranjero y que no han podido volver, presentar solicitudes por los daños causados. Para muchos, este desplazamiento implica una separación prolongada de su hogar, la ruptura de sus familias y una situación psicológica complicada", ha indicado el Consejo de Europa en un comunicado.

En este sentido, ha especificado que esto permite abordar el "daño inmaterial sufrido como consecuencia directa del desplazamiento involuntario de estas poblaciones". "La gente desplazada que se encuentra fuera del país podrá reclamar compensaciones por la destrucción de propiedad, la pérdida de sus viviendas, la desaparición de familiares y la violencia sexual relacionada con el conflicto", recoge el texto.

"Este registro muestra el compromiso continuado de la comunidad internacional para garantizar la rendición de cuentas y el apoyo a las víctimas de la guerra, así como el papel central del Consejo de Europa", ha apuntado.

La Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un elemento clave de este marco de indemnización, fue establecida en diciembre de 2025 por parte de la Unión Europea y decenas de Estados tras la firma del convenio.