El consejo del primer ministro de India para mantenerse en forma durante el confinamiento: "Yoga con Modi"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha aconsejado a los casi 1.300 millones de habitantes del país la práctica de yoga para mantenerse en forma durante el confinamiento de 21 días que ha decretado para frenar la propagación del Covid-19.

"No soy ni un experto en fitness ni un experto médico. Practicar yoga ha formado parte integral de mi vida desde hace muchos años y lo encuentro beneficioso", sostiene Modi en un mensaje publicado en su Twitter, en el que comparte un enlace al canal de YouTube "Yoga with Modi", disponible en varios idiomas y en el que una versión animada de él mismo practica varias posiciones.

"Espero que vosotros también comencéis a practicar yoga de forma regular", confía el mandatario, que anima a los ciudadanos a compartir "cómo se mantienen en forma" durante el confinamiento. Los vídeos incluyen catorce posturas como 'Suryanamaskar' o saludo al sol, 'Bhujangasana' o postura de la cobra, y 'Shalabhasana' o postura del saltamontes.

During yesterday’s #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN