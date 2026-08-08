El Consejo de Seguridad alerta de una escalada en Yemen y pide a los hutíes que frenen sus ataques

Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación en Yemen (archivo) - Europa Press/Contacto/Manuel Elias

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha manifestado este viernes su preocupación por el incremento de las tensiones en Yemen y ha instado a evitar cualquier actuación que pueda poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz o que comprometan la seguridad regional e internacional.

Los miembros de este organismo han condenado en un comunicado los aterrizajes no autorizados de aeronaves registrados el 3 de julio en el Aeropuerto internacional de Saná y el 13 de julio en Hudaydah, al considerar que se produjeron sin consentimiento del Gobierno yemení y vulneraron las normas internacionales de la aviación civil.

El Consejo ha censurado también los ataques con misiles atribuidos a los hutíes contra Arabia Saudí desde el 13 de julio, así como las acciones dirigidas contra buques comerciales a partir del 22 de julio, en un contexto de creciente tensión en la región.

Asimismo, el órgano de Naciones Unidas ha reiterado su respaldo a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Yemen y ha subrayado que estos principios han de respetarse también cuando se trata del espacio aéreo yemení. En este sentido, ha señalado que todos los vuelos con destino a aeropuertos del país deben ser coordinados con las autoridades reconocidas de Yemen y contar previamente con su autorización.

Los miembros del Consejo de Seguridad han defendido además la necesidad de mantener un acceso aéreo "seguro, protegido y sostenible" para facilitar las operaciones humanitarias y civiles, siempre en coordinación con el Gobierno yemení y dentro del marco establecido por el Derecho Internacional y las normas de la aviación civil.

Ante el deterioro de la situación regional, el Consejo ha advertido de que las recientes acciones representan una amenaza para la seguridad en la zona y para los derechos y libertades de navegación. A su juicio, también aumentan el riesgo de una nueva escalada y dificultan los esfuerzos internacionales dirigidos a alcanzar una solución política en Yemen.

Por ello, los miembros del organismo han pedido a los rebeldes hutíes que eviten cualquier paso que pueda intensificar las hostilidades y han instado al movimiento a recurrir a los mecanismos de diálogo existentes para abordar sus diferencias y contribuir a rebajar las tensiones.

El Consejo de Seguridad ha reiterado finalmente su respaldo al enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, y a sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo político negociado que sea inclusivo y que esté liderado y protagonizado por los propios yemeníes, de acuerdo con las referencias previamente pactadas y las resoluciones pertinentes del organismo.

Esta declaración tiene lugar después de que Grundberg haya alertado del riesgo de una reanudación del conflicto a gran escala en el país, en el que sería el momento de mayor peligro desde la tregua auspiciada por la ONU en abril de 2022. La advertencia del enviado especial se ha dado en medio de una nueva escalada de los ataques hutíes dentro de Yemen y contra objetivos vinculados con Arabia Saudí y la navegación comercial.

Los hutíes controlan Saná y amplias zonas del norte y el oeste del país desde 2014, mientras que el Gobierno reconocido internacionalmente mantiene su principal base de poder en Adén, en el sur. El conflicto yemení se ha prolongado durante más de una década y ha adquirido además una dimensión regional por la implicación de distintas potencias y actores de Oriente Próximo.