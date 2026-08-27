El Consejo de Seguridad pide a Sudán del Sur que actúe contra la violencia tras la muerte de dos 'cascos azules'

Archivo - Bandera de Sudán del Sur - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado este jueves la muerte de dos 'cascos azules' etíopes de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) en un ataque ejecutado el lunes contra una patrulla en el estado de Jonglei (norte), y ha reclamado implicación a las autoridades sursudanesas para poner fin a la violencia intercomunitaria en el país.

El grupo de 15 países ha calificado de "atroz y deliberado" el ataque, que hirió a otras siete personas, entre ellas dos agentes de la Policía sursudanesa y dos empleados civiles de la UNMISS, en un comunicado en el que ha trasladado sus "más sentidas" condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha manifestado su "pleno apoyo" a los países que aportan militares y policías a la Misión --India y Ruanda, los que más contribuyen, del total de 74 países con efectivos desplegados-- y ha recordado que los ataques contra el personal de la UNMISS "pueden constituir crímenes de guerra" en virtud del Derecho Internacional.

Por ello, el Consejo de Seguridad ha pedido a las autoridades de Sudán del Sur que pongan en marcha una investigación "completa, transparente e inmediata" para dar con los autores y llevarlos ante la justicia "sin demora". "La impunidad ante tales ataques es inaceptable", ha considerado.

En este contexto, ha aprovechado para instar a dirigentes políticos y líderes comunitarios en el país africano a que "se involucren" en el fin de la violencia intercomunitaria "armada", alertando de su persistencia y sus "devastadores" efectos, tanto para los sursudaneses como para los trabajadores humanitarios y las fuerzas de paz.

El ataque fue dirigido contra un convoy de la UNMISS mientras se dirigía a la localidad de Pajut, escenario de intensos combates entre el Ejército --denominadas Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF)-- y el opositor Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).