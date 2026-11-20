Archivo - El líder serbobosnio Milorad Dodik - Vladimir Smirnov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Bosnia ha anulado un veto declarado por la representante serbobosnia en la Presidencia tripartita del país, Zeljka Cvijanovic, en una decisión que ha desatado la ira del líder serbobosnio y expresidente de la República Srpska (la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina) Milorad Dodik, así como de partidos serbios, al entender que representa un golpe letal a los acuerdos de paz de Dayton.

La decisión del tribunal está relacionada con el veto que declaró Cvijanovic sobre el nombramiento de los miembros de la Comisión para la Preservación de los Monumentos Nacionales. La cuestión es que Cvijanovic impuso su veto por "interés nacional" tras una aprobación previa del Parlamento de la República Srpska, cuyos líderes llevan años denunciando una persecución de las autoridades de Bosnia.

La anulación del Constitucional, por lo tanto, es interpretada no solo como un ataque desde las autoridades centrales de Sarajevo contra Cvijanovic sino contra el Parlamento serbobosnio que la capacitó en julio de este mismo año a adoptar esta decisión tras una contundente votación de 59 votos a favor por dos en contra.

Dodik no se ha andado con rodeos: "Tras una larga y dura enfermedad, hoy ha muerto Bosnia y Herzegovina. Para alegría de muchos", ha declarado en redes sociales. "El mermado e ilegítimo Tribunal Constitucional ha cruzado todas las líneas rojas. Nadie va a quitar a la Asamblea Nacional de la República Srpska el derecho que le corresponde. Punto. No hay más".

Dodik ha reclamado, para empezar, que el Parlamento serbobosnio no adopte decisión alguna relativa a Bosnia y Herzegovina. "Querían jugar, pues tendrán su fiesta. Han puesto a prueba nuestra paciencia, y esta se ha acabado. No vamos a tolerar esto, y ustedes...", ha amenazado.

Formaciones serbias como el Partido Democrático Serbio (SDS) han denunciado la decisión del Constitucional como motivo de grave preocupación y ha insinuado un acto de injerencia extranjera, sin dar detalles. "El pueblo de la República Srpska tiene derecho a saber la verdad. No se le permite jugar con sus instituciones e intereses nacionales y luego eludir su responsabilidad", ha declarado el diputado serbobosnio Marinko Bozovic.

Una segunda decisión del Tribunal Constitucional, la prohibición del exhibir el símbolo del Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina también ha provocado la animadversión del partido del expresidente serbio, Aleksandar Vucic.

La vicepresidenta del Gobierno Provincial de Vojvodina y miembro del Partido Progresista Serbio, Sandra Bozic, considera que la corte "ha excedido sus competencias y ha puesto en peligro la posición constitucional de la República Srpska, especialmente el derecho de su parlamento a participar en la protección de los intereses vitales".