El Constitucional de Kosovo rechaza la disolución del Parlamento decretada por la presidenta Osmani

Archivo - La presidenta de Kosovo, Vijosa Osmani - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Kosovo ha rechazado este miércoles el decreto emitido a principios de marzo por la presidenta, Vjosa Osmani, disolviendo el Parlamento y convocando elecciones parlamentarias tras un año de estancamiento político, al considerar que la medida "carece de validez jurídica".

El organismo ha dictaminado de este modo en base al artículo 86 de la Constitución que establece que la elección del presidente de Kosovo se realizará a más tardar 30 días antes de la expiración del mandato del presidente en funciones, siendo est eun plazo vinculante y definitivo.

Los diputados tienen ahora 34 días para elegir a una persona al frente de la Presidencia del país, según recoge la sentencia difundida por el portal de noticias Kosovo Online. En caso de no lograrlo, la Asamblea de Kosovo se disolverá automáticamente, debiéndose celebrar elecciones parlamentarias en un plazo de 45 días a partir de la fecha de disolución, ha recordado el tribunal.

La corte ha respondido así a un recurso presentado por el partido del primer ministro kosovar, Albin Kurti, que ya mostró su oposición a la disolución del Parlamento anunciada por la presidenta el 6 de marzo, a un mes de que finalizara su mandato de cinco años.

Osmani tomó esta medida después de que la oposición, alegando sentirse marginada, boicoteara la votación ausentándose y evitara así el quórum necesario para proceder a la elección de su sucesor.

El boicot de la oposición se produjo después de que el oficialista Vetevendosje insistiera en tener a su propio candidato a la presidencia, pese a no contar siquiera con consenso con el resto de fuerzas contrarias al Gobierno, que sí presentó a dos sin contar con el resto de partidos. Kosovo ya ha celebrado dos elecciones en el último año.