El Constitucional de Perú anula el proceso penal contra el expresidente Humala y da vía libre a su liberación

Archivo - El expresidente peruano Ollanta Humala - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Perú ha anulado el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala, condenado en 2025 a 15 años de prisión por blanqueo de capitales al hallar indicios que sostienen la solicitud de 'habeas corpus' presentada por el equipo legal del exmandatario, por lo que ha dejado sin efecto la sentencia y ha abierto la puerta a que da vía libre a que sea liberado.

La nulidad del proceso, que también afecta a su mujer, Nadine Heredia, repercute en las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 y a todas las actuaciones que se derivaron de ellas. Esto incluye las decisiones judiciales que en un primer momento obstaculizaron las solicitudes de anulación y el fallo judicial de 2025.

No obstante, la votación no ha salido adelante de forma unánime: cinco magistrados votaron a favor y otros dos en contra. La Fiscalía debe ahora cerrar oficialmente el caso y archivar todo lo investigado hasta la fecha. El tribunal tendrá ahora que definir la situación legal de Humala, según informaciones del diario 'La República'.

La decisión judicial se sustenta sobre la idea de que el expresidente no puede ser condenado por un delito que, cuando tuvo lugar, no había sido aún tipificado. Según los magistrados, lo que se le atribuye a Humala --recibir y quedarse con dinero de origen sospechoso para financiar sus campañas de 2006 y 2011-- corresponde a un delito que Perú tipificó a finales de 2016.

De esta forma, la corte ha hecho hincapié en que no puede ser castigado con una normativa que "no existía en aquel momento", lo cual es inconstitucional. La ley vigente no sancionaba simplemente el hecho de recibir dinero sospechoso para una campaña. Esa ley iba más allá y exigía que se cumplieran una serie de requisitos.

Además, el tribunal ha afirmado que tampoco se hallaron pruebas suficientes de que Humala supiera que ese dinero venía de un origen ilegal, algo que --según recalca el fallo-- no se puede simplemente asumir sin demostrarlo.

Es por ello que la Justicia peruana ha concluido que sí hubo una violación de los derechos de Humala, y que esa violación afectó directamente su libertad personal.