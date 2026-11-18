Concentración popular en Varsovia sobre la crisis del Tribunal Constitucional, a 6 de noviembre de 2026 - Maciej Gronau / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Polonia ha cesado formalmente a sus hasta ahora suspendidos presidente y vicepresidente para despojarlos de su inmunidad y facilitar un proceso legal contra ambos dado su rol en la enorme crisis política desatada en torno a la corte.

La decisión del presidente del país, Karel Nawrocki, de bloquear la toma de posesión de nuevos miembros del Constitucional (en un desafío directo a su rival político, el primer ministro Donald Tusk) acabó por desatarse el pasado 30 de noviembre, cuando la Policía se vio obligada a rodear la sede del tribunal, bajo amenaza de asalto.

El presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y su 'número dos', Bartlomiej Sochanski, acabaron cesados provisionalmente y reemplazados por la jueza Anna Korwin-Piotrowska entre denuncias de "autogolpe" de Estado procedentes tanto de Nawrocki como de su gran valedor: el ex primer ministro y líder del partido Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski.

La destitución de ambos jueces se ha consolidado este miércoles por orden de la propia magistrada. Así pues, y tal y como ha recordado el ministro de Justicia y fiscal general Waldemar Zurek, "la Fiscalía ya puede presentar cargos" y "nadie está por encima de la ley".