Las consultas para la formación de un nuevo gobierno yemení en Adén finalizarán "en los próximos días"

El nuevo primer ministro yemení, Shaya Mohsen al Zindani, en el centro de la imagen - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO YEMENÍ

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha confirmado este lunes que las consultas para formar un nuevo gobierno tras la elección de Shaya Mohsen al Zindani como nuevo primer ministro "finalizarán en los próximos días".

Fuentes gubernamentales han indicado, según la oficina del primer ministro en redes sociales, que las "intensas" consultas se centran en formar un "equipo de gobierno cohesionado, capaz de trabajar con un espíritu de responsabilidad nacional, fortalecer el principio de asociación nacional y garantizar una representación que refleje competencia, experiencia y capacidad para lograr resultados".

Al Zindani, extitular de Exteriores, fue nombrado en el cargo a mediados de enero tras la dimisión de Salem Saleh bin Buraik al frente del Consejo, que tiene su sede en la ciudad de Adén tras su expulsión a finales de 2014 de la capital, Saná, por los hutíes, que controlan la ciudad y amplias zonas del país.

El cambio en el gabinete yemení, respaldado por la coalición que lidera Riad, se produce tras la reciente ofensiva lanzada por fuerzas afines al Consejo de Transición del Sur (CTS) --que controla gran parte del sur y el este de Yemen-- en varias provincias del país.

Una delegación de los separatistas del CTS anunció la disolución del organismo tras unas consultas en Arabia Saudí para discutir las hostilidades, si bien esta declaración fue rechazada inmediatamente por la organización desde Adén, bajo sospechas de que podría haber sido publicada "bajo coerción", en un signo de tensiones internas tras la ofensiva lanzada en diciembre.