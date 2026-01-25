Un convoy de 24 camiones parte en Siria con ayuda humanitaria desde Alepo hacia el asedio de Kobane

Militares del Ejército sirio al este de Alepo - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un convoy de 24 camiones con ayuda médica, logística y alimentos ha partido desde Alepo en dirección a Kobane (Ain al Arab) para entregar estos suministros a la población civil, aproximadamente medio millón de personas, atrapada en la ciudad debido al asedio impuesto hace ya una semana por el Ejército sirio en el marco de su ofensiva contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El Comité Central de Respuesta del gobierno regional de Alepo ha organizado este convoy en colaboración con agencias de la ONU por orden del gobernador de Alepo, Azzam al Gharib, informa el portal de noticias sirio Al Shaam.

El propio Al Gharib ha anunciado, también, el fin de la declaración de emergencia para los barrios de Ashrafié y Sheij Maqsud de Alepo, objetivo previo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que controlan también Kobane.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), una organización independiente con sede en Londres, ha confirmado el envío del convoy con suministros, entre los que habría combustible para combatir el intenso frío que afecta a la región y que ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

"Se ha parado casi por completo el envío de alimentos y de suministros para cubrir las necesidades básicas de la ciudad", ha explicado el director el Observatorio, Rami Abdelrahman, que ha confirmado por otra parte que se mantiene aunque precariamente el alto el fuego pactado por el Ejército y las FDS la semana pasada.

AL MENOS CINCO MENORES MUERTOS

Al menos cinco menores han muerto en las últimas horas en el Hopsital Al Amal de Kobane debido a la deshidratación y a la falta de alimentos a lo que se suma el frío extremo que hacen cada vez más difícil cubrir las necesidades más básicas en medio del asedio de las Fuerzas Armadas sirias, según informa la Media Luna Roja Kurda en redes sociales.

Fuentes del hospital han confirmado a la agencia de noticias kurda ANHA la muerte de estos menores tras llegar al centro sanitario con graves complicaciones. El personal sanitario realizó todos los esfuerzos posibles, pero no lograron estabilizarlos.

El hospital ha informado además de que ha habido muertes de bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno debido a los cortes de electricidad que han afectado a la zona de maternidad. También se ha agotado la leche de fórmula y faltan medicamentos básicos y la población se ha visto obligada a recurrir a aguas no potables para beber.

Mientras, el Ejército sirio ha informado de la apertura de corredores humanitarios en las provincias de Hasaka y Alepo. Uno de ellos, el de Alepo, termina precisamente en Kobane, mientras que el otro llega desde Raqqa hasta la ciudad de Hasaka. Estos corredores son "exclusivamente" para la entrada de ayuda humanitaria para civiles y para el traslado de personas por motivos humanitarios.

Kobane fue el símbolo de la resistencia de las milicias kurdo-árabes frente a la ofensiva de Estado Islámico en 2015 y fue el punto de inflexión en un conflicto en el que las FDS, con apoyo militar de Estados Unidos, lograron erradicar el dominio territorial del grupo yihadista en el noreste de Siria.

Sin embargo, ahora Estados Unidos ha retirado su respaldo a las FDS, que han firmado un exiguo acuerdo de alto el fuego que prevé la integración del personal de las FDS a título individual, no en unidades no mixtas, en las Fuerzas Armadas sirias y la asunción del control del Gobierno central en Raqqa y Deir Ezzor, con lo que la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) constituida como organismo independiente limitaría sus competencias solo a la provincia de Hasaka, en el extremo nororiental del país.