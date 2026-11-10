Corea del Norte acusa al jefe de la ONU de apoyar a Corea del Sur ante el aumento de la tensión en la frontera

Archivo - Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. - Ryu Seung-Il / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha acusado este martes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de posicionarse a favor del Gobierno de Corea del Sur ante el aumento de la tensión en la frontera después de que se registrara la explosión de varias minas en la Zona Desmilitarizada, donde tres militares surcoreanos resultaron heridos.

Así, ha expresado su rechazado a las palabras de Guterres, que ha hecho un llamamiento a las partes para reanudar el diálogo, también a nivel militar, para evitar "accidentes" en la zona. Para ella, las palabras utilizadas son "irresponsables" y "perjudiciales" dado que "solo atienden a la postura expresada por Corea del Sur" tras las explosiones de septiembre.

"El comportamiento del secretario general de la ONU es paternalista y muestra que carece de un entendimiento adecuado del hecho de que esto no es útil para la contención", ha aseverado, antes de aclarar que se trata de una postura "parcial", según informaciones de la agencia de noticias KCNA.

En este sentido, ha acusado a Guterres de "mostrar un doble rasero" y ha lamentado que "guarde un silencio persistente frente a la atroz histeria militar de Estados Unidos y sus aliados". "Esta actitud ignorante e indecisa constituye un factor clave que empuja gradualmente a la organización hacia un estado de disfunción", ha asegurado.

A principios de octubre, una investigación conjunta realizada por el Ejército de Corea del Sur y el Mando de Naciones Unidas concluyó que la explosión fue causada por minas antipersona colocadas deliberadamente por Corea del Norte al sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), un extremo que ha sido firmemente negado por Pyongyang desde entonces.

Así, ha defendido que estas acusaciones son "falsas" y han sido "inventadas" por Seúl, que en una carta fechada el 22 de octubre, elevó el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU e instó a Corea del Norte a pedir disculpas, retirar las minas y adoptar medidas para evitar que se repitan este tipo de incidentes.

Mientras, el Gobierno surcoreano ha acusado a las autoridades norcoreanas de tratar de "agravar" la situación e intentar culpar a Seúl del aumento de las tensiones, habida cuenta de los intentos de acercamiento puestos en marcha desde que el presidente, Lee Jae Myung, llegó al cargo.