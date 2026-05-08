Corea del Norte anuncia el despliegue de un nuevo sistema de artillería en la frontera con Corea del Sur

Archivo - Imagen de archivo de la costa norcoreana desde Corea del Sur. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han anunciado este viernes que tienen previsto desplegar un nuevo sistema de lanzamiento de artillería dotado con obuses autopropulsados en la zona fronteriza con Corea del Sur, una instalación que tendrá lugar antes de que finalice el año.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha visitado esta misma semana una fábrica de munición para supervisar precisamente la producción de un nuevo obús autopropulsado destinado a unidades de artillería situadas en la frontera, según informaciones de la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Este obús tendría un alcance superior a los 60 kilómetros, suficiente para situar Seúl, la capital surcoreana, al alcance de posiciones de primera línea norcoreanas, lo que podría desatar la polémica en Corea del Sur.

El propio Kim ha reafirmado que este año 2026 también "marcará un avance sin precedentes en la lucha por fortalecer la capacidad de defensa nacional del país", y ha instado a lograr "éxitos significativos cada día" mediante la intensificación de los esfuerzos para "mejorar la preparación militar".