Corea del Norte aumentará su fuerza nuclear "tanto en calidad como en cantidad"

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hablando durante una visita a la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang - -/kcna/dpa - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte ha anunciado este jueves su decisión incrementar su "fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad", una medida surgida de una reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, con autoridades militares ante las que ha destacado el papel que, a su parecer, debe tener el Ejército en el desarrollo del Estado.

De este modo, Pyonyang ha decidido "fortalecer la fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad" en un encuentro que ha contado con la participación del máximo dirigente del país y en el cual también se ha decidido "modernizar la infraestructura técnica de los sistemas de combate (...) e impulsar el plan para estandarizar, especializar y modernizar las bases militares con visión de futuro", según ha recogido la agencia estatal KCNA.

La "Primera Reunión Ampliada de la Novena Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea", en la que el mandatario ha firmado hasta siete órdenes adscritas al ámbito militar, también ha dado pie a la confirmación de estrategias para "dar un nuevo impulso a la revolución en la educación militar".

"El Ejército Popular debe desempeñar invariablemente un papel protagónico y fundamental no solo en la defensa del socialismo, sino también en la lucha por el desarrollo integral del Estado", ha reivindicado Kim.

Asimismo, el líder norcoreano ha defendido que "solo construyendo un Ejército fuerte, controlando y conteniendo todas las amenazas con su poderosa fuerza, será posible alcanzar la verdadera paz".