Corea del Norte critica la nueva política militar de Japón y alerta de una tendencia a buscar la "invasión"

Imagen de archivo de banderas de Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Stanislav Varivoda

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han criticado este jueves la decisión del Gobierno japonés de instalar dos dependencias de carácter militar para supervisar la investigación y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados en el marco de las nuevas políticas de Tokio y han alertado de que esto muestra una creciente tendencia a reactivar una posible "invasión".

"La adquisición por parte de Japón de drones podría incrementar sus capacidades de reinvasión y llevarlas a un nuevo nivel, aumentando así la postura militarista y aumentando este tipo de capacidades", han aseverado las autoridades, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias KCNA.

En este sentido, han acusado a Japón de "trabajar desesperadamente para cumplir estas ambiciones" y de "tener como objetivo países vecinos". Para Pyongyang, la tendencia actual reviste una "gravedad" a medida que aumenta la tensión entre los países de la región.

Además, han advertido de que Tokio ha adquirido recientemente misiles 'Tomahawk' estadounidenses y han alertado de que el país está tomando medidas que se enmarcan en su renovado militarismo, especialmente desde que la primera ministra, Sanae Takaichi, llegó al cargo.

"La comunidad internacional debería supervisar de forma exhaustiva las medidas militares de este país, que es un criminal de guerra y que se está volviendo cada vez más explícito a la hora de abordar sus verdaderos objetivos a pesar de su historia y de su gran derrota", han apuntado.