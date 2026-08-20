Corea del Norte lanza una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Archivo - Imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano - -/kcna/kns/dpa - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han informado este jueves de que Corea del Norte ha lanzado una decena de misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Pyongyang, donde se encuentra la capital, hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este.

El Ejército surocoreano ha indicado así que ha detectado el lanzamiento, si bien no ha dado más detalles al respecto de momento. El último ensayo de este tipo tuvo lugar el pasado 12 de agosto, cuando Pyongyang lanzó un misil de este tipo.

Por su parte, las autoridades japonesas han denunciado este mismo jueves el lanzamiento de un supuesto misil balístico por parte de Corea del Norte, el cual habría caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón, si bien no han dado más información al respecto.

"Se ha lanzado desde Corea del Norte un objeto que podría ser un misil balístico", ha indicado el Ministerio de Defensa nipón en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha garantizar que "tan pronto como se disponga de más información se proporcionarán actualizaciones".

Poco después, ha matizado que "se estima que el objeto lanzado en cuestión se habría precipitado", mientras que la Guardia Costera ha descartado de momento daños en embarcaciones.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ha dado instrucciones para recopilar información al respecto y proporcionar al público información "oportuna y precisa, verificar minuciosamente la seguridad de aeronaves y buques, y tomar todas las precauciones necesarias ante cualquier circunstancia imprevista", según ha recogido la cadena de televisión NHK.

Además ha convocado un equipo de respuesta de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de su propia oficina, integrado por representantes de los ministerios y organismos pertinentes, para recopilar información y evaluar la magnitud de los daños.

Estos lanzamientos se han producido mientras Corea del Sur y Estados Unidos realizan una serie de maniobras militares conjuntas cuya duración y alcance han sido reducidas tras la orden dada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca disminuir la tensión y propiciar un acercamiento con Pyongyang.