Corea del Norte pide reforzar "la disciplina y la lealtad" de cara un congreso clave del partido

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han pedido este jueves reforzar "la disciplina y la letaltad" de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores de Corea, el primero que se celebra en cinco años y que servirá para "examinar" el comportamiento de los funcionarios.

Así lo han expresado en un editorial publicado por el diario estatal 'Rodong Sinmun', el de mayor tirada del país y en el que han afirmado que "los funcionarios deben afrontar el congreso con orgullo, fruto de servicio dedicado al pueblo" norcoreano.

En este sentido, han aclarado que un "gran servicio al pueblo" implica "captar correctamente los deseos y las intenciones del partido" y convertirse en un "partidario genuino del régimen".

El llamamiento a una mayor entrega y disciplina en el trabajo llega a medida que Corea del Norte se prepara para el 9º congreso del partido con el fin de formular un plan político "a largo plazo" que aborde cuestiones diplomáticas y económicas, entre otras, ante el aumento de la tensión en la región.

"El periodo previo al congreso es un momento de suma importancia en el que la lealtad al partido y la inclinación revolucionaria de los funcionarios serán examinados con rigor", ha sostenido.

En su último congreso, el del año 2021, el partido reafirmó al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, como su secretario general, retomando así un cargo que había sido eliminado en 2016. Durante aquel evento, Kim llegó el "fracaso" de sus políticas económicas, lamentado que no se hubieran alcanzado las metas marcadas para entonces.

Un día después, abogó por llevar las capacidades militares del país "a un nivel mucho más alto", argumentando que este aumento "defensivo" de Corea del Norte era necesario para "proteger la seguridad del país" y "el ambiente pacífico de construcción socialista".