Corea del Norte prueba una bomba de racimo que puede ser acoplada en misiles balísticos

Archivo - Misil balístico probado en Corea del Norte - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Norte ha probado este sábado una bomba de racimo que puede ser acoplada en misiles balísticos y ha prometido desplegar varios tipos para finales de año, según ha informado la agencia estatal KCNA.

La Administración de Misiles de Pyongyang ha llevado a cabo la prueba a fin de evaluar la adaptación de la bomba para el combate y el poder de una ojiva de bomba de racimo que se montaría en los misiles balísticos tácticos. La prueba, según la agencia, ha sido supervisada por el general norcoreano Kim Jong Sik.

Una bomba de racimo es un arma convencional que se lanza desde el aire, la tierra o el mar y que se abre en pleno vuelo para liberar decenas o cientos de pequeñas submuniciones sobre un gran área. Según la agencia, la cual cita a los institutos de investigación de misiles, ha confirmado que la ojiva de bomba de racimo utilizada es "capaz de reducir a cenizas un área objetivo de 12 a 13 hectáreas con su poder de densidad más alta".

"Las autoridades dieron a conocer los resultados de las pruebas de evaluación de la aplicabilidad operativa y la potencia del cabezal de combate de dispersión del misil balístico táctico, y afirmaron que se ha confirmado que el cabezal de combate de dispersión estándar tipo 2 es capaz de arrasar con una densidad extrema una zona objetivo de entre 12 y 13 hectáreas", reza el comunicado.

De esta manera, las ojivas están clasificadas en cuatro categorías según sus propósitos y permitían, dentro de este año, elegir y utilizar todos esos tipos conforme a los objetivos operativos y las características específicas de los blancos.

"Clasificamos las ojivas dispersoras en cuatro categorías: de uso especial y de tipo estándar. A lo largo de este año, haremos que las unidades puedan seleccionar y utilizar todas estas ojivas de acuerdo con los objetivos de la operación y las características de los objetivos a eliminar", ha asegura el director de la Dirección General de Misiles, recogido por KCNA.

En abril, Corea del Norte aseguró haber probado bombas de racimo montadas en misiles balísticos, durante un lanzamiento supervisado. Pyongyang indicó que el lanzamiento tuvo como objetivo evaluar el poder de la ojiva de bomba de racimo y la ojiva de mina de fragmentación equipadas al sistema de armas.