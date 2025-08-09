Corea del Norte retira altavoces en la frontera tras una medida similar por parte de Seúl

Archivo - La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han empezado este sábado a retirar algunos altavoces instalados a lo largo de la frontera con su vecino del sur para la difusión de propaganda tras una medida similar impulsada por Seúl, que ha apostado recientemente por reducir las tensiones en la región.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha informado de que ha detectado actividades de las fuerzas norcoreanas en algunos puntos de la frontera común, si bien ha resaltado que seguirán supervisando sus movimientos para determinar si esto se produce en toda la zona fronteriza, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Tras llegar al cargo a principios de junio, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ordenó suspender las transmisiones en la frontera e instó a los activistas a que cesaran de distribuir panfletos con información contraria a Pyongyang.

No obstante, Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, resaltó que ninguna de las medidas impulsadas recientemente por Seúl para intentar acercar posturas "es digna de elogio". "No hay motivo para reunirnos ni asunto que discutir con la República de Corea", indicó.

Ambos países siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953) no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio, sin que las partes hayan logrado concretar hasta el momento un pacto para poner fin oficialmente a las tensiones.