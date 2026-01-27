Corea del Sur afirma que no ha recibido notificación alguna de EEUU del incremento arancelario

Archivo - Banderas surcoreanas ondean al viento en la oficina del primer ministro en Seúl - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha declarado este martes que no ha recibido "notificación o explicación" por parte de las autoridades estadounidenses acerca del incremento arancelario anunciado en redes sociales por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que eleva el gravamen a Seúl del 15 al 25 por ciento en represalia por los retrasos en la ratificación del acuerdo comercial pactado por ambas partes.

"Aún no ha habido una notificación oficial ni una explicación detallada del Gobierno estadounidense", ha declarado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

Con todo, Seúl ha señalado que planea celebrar en la mañana de este martes una reunión sobre contramedidas con los ministerios pertinentes y el portavoz del Gobierno, Kim Yong Beom. Asimismo, ha informado de que el ministro de Comercio, Industria y Energía, Kim Jeong Gwan, actualmente de visita en Canadá para abordar la cooperación en la industria de defensa con Ottawa, planea visitar pronto Estados Unidos para tratar asuntos relacionados con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Trump ha anunciado la escalada arancelaria cuestionando por qué el Parlamento surcoreano no ha aprobado el acuerdo negociado con el presidente Lee Jae Myung y anunciado el 30 de julio de 2025, que incluye inversiones surcoreanas en Estados Unidos por valor de 150.000 millones de dólares (cerca de 130.000 millones de euros), así como nuevos contratos comerciales en construcción naval, energía nuclear, minerales críticos, gas natural licuado y aviación, el área más beneficiado gracias a la compra por parte de Korean Airlines de más de 100 aviones Boeing por valor de 36.200 millones de dólares (más de 31.000 millones de euros).

Asimismo, Corea del Sur comprará anualmente a Estados Unidos 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado (LNG) durante una década a partir de 2028 y Hyundai Motor Group incrementará sus inversiones en Estados Unidos hasta los 26.000 millones de dólares (alrededor de 22.370 millones de euros) hasta 2028, 5.000 millones de dólares (aproximadamente 4.300 millones de euros) más que el acuerdo desvelado en marzo de este mismo año.