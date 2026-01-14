Corea del Sur amenaza con "acciones legales" a los responsables del despliegue de drones en territorio norcoreano

Archivo - Militares en la zona desmilitarizada en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur (archivo) - Soeren Stache/Dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han amenazado este miércoles con emprender "acciones legales" contra los responsables del despliegue de drones hacia territorio norcoreano, una situación que ha provocado un aumento de la tensión entre los dos países a pesar de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, trata de fijar las bases para un acercamiento.

El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung Lac, ha indicado que "castigará" a cualquiera "hallado responsable de la reciente incursión de drones en Corea del Norte", unas palabras que llegan después de que Pyongyang haya exigido una disculpa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Seúl, que ha negado cualquier implicación oficial en este suceso, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que hayan sido "meros civiles" los que hayan desplegados estos artefactos.

Wi, que ha aseverado que "ni el Ejército ni el Gobierno ha llevado a cabo operación alguna en la zona, ha recalcado que la investigación sigue adelante para discernir la posible autoría de esta incursión. "Si hay algo que requiera un castigo, lo habrá", ha añadido.

Las autoridades de Corea del Norte han acusado a Seúl de enviar estos drones durante el fin de semana y ha difundido imágenes en las que se puedan ver restos de vehículos aéreos no tripulados interceptados por las fuerzas norcoreanas sobre la ciudad de Kaesong.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha exigido a Seúl pedir perdón por el incidente, que ha achacado a "hooligans del Estado enemigo". No obstante, Corea del Sur ha incidido en que, a pesar de las críticas, Corea del Norte también ha desplegado drones de este tipo en el pasado.