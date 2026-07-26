Corea del Sur anima a EEUU a llevar "más allá" sus relaciones con el foco en la tecnología y la innovación

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha animado este sábado al Gobierno de Estados Unidos a llevar sus relaciones bilaterales "más allá" de su histórica alianza a través de la ampliación en materias de cooperación tecnológica, innovación y empresas emergentes.

"Corea del Sur y Estados Unidos deben ampliar el alcance de su cooperación más allá de la prolongada alianza en materia de seguridad para incluir la tecnología, la innovación y las empresas emergentes", ha afirmado Lee durante una reunión con inversores en Silicon Valley, el epicentro global de la innovación tecnológica ubicado en el suroeste de Estados Unidos.

El mandatario surcoreano ha subrayado durante su intervención que la alianza entre el capital de riesgo estadounidense y la capacidad tecnológica y manufacturera de Corea del Sur permitiría crear "nuevos innovadores de talla mundial" que liderarían el mercado global, al nivel de gigantes de los semiconductores como 'Samsung Electronics' y 'SK hynix', ambas empresas surcoreanas.

En este sentido, Lee ha defendido que la combinación de las startups del país asiático con el mercado norteamericano --sumado a la integración de los inversores estadounidenses en el ecosistema surcoreano de talento e innovación-- consolidaría a ambas naciones como "socios en innovación" capaces de moldear las próximas tres décadas.

Asimismo, el mandatario se ha comprometido a reformar el sistema de visados para atraer talento internacional al sector de las startups, además de tender puentes entre empresas, centros de investigación e inversores tanto nacionales y extranjeros.

Lee ha destacado que la alianza entre la innovación surcoreana y el capital de riesgo estadounidense generaría "nuevas oportunidades de crecimiento", definiendo esta sinergia como "el modelo de innovación más exitoso". En esta línea, prometió respaldar la expansión internacional de las empresas emergentes mediante su conexión con fondos de inversión públicos y privados.

El presidente de Corea del Sur continúa su gira veraniega y en los próximos días visitará Brasil, Argentina y Chile tras haber renunciado a sus vacaciones.