Corea del Sur anuncia un enviado especial para abordar el conflicto en Oriente Próximo y la crisis en Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han anunciado este jueves que contará con un enviado especial en Irán para abordar el conflicto en Oriente Próximo tras el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, así como la situación en el estratégico paso de Ormuz, tal y como ha anunciado el Ministerio de Exteriores surcoreano.

El ministro de Exteriores, Cho Hyun, ha indicado durante una conversación telefónica con su homólogo, Abbas Araqchi, que Seúl ha estado estudiando cómo abordar la situación en la que se encuentran más de una veintena de buques con pabellón de Corea del Sur que se encuentran actualmente varados en el estrecho de Ormuz.

Para ello, tiene previsto que el enviado especial en cuestión busque garantizar el paso a través del estrecho, una zona responsable del 20% del suministro de productos energéticos a nivel global.

Aunque no ha dado nombres en relación con el enviado, Cho ha destacado que, de acuerdo con la tregua alcanzada en la zona, "la libre circulación de buques debe reanudarse de forma segura lo antes posible". "Pedimos que se preste atención a este asunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos surcoreanos en Irán", ha añadido.

Por su parte, Araqchi ha accedido a "mantener la comunicación abierta con Seúl sobre este asunto" en el estrecho, en las que son las segundas conversaciones entre las partes en tan solo dos semanas.