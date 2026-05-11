Corea del Sur condena el ataque de la semana pasada contra un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Jintak Han - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Corea del Sur ha condenado este lunes el ataque perpetrado la semana pasada contra un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que se adoptarán las medidas "necesarias" de respuesta una vez que se determine quién estuvo detrás del incidente.

"Nuestro Gobierno mantiene que los ataques contra buques privados, incluido el 'HMM Namu', no pueden ser justificados ni tolerados, y los condenamos con firmeza", ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia surcoreana, Wi Sung Lac, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Así, ha recalcado que las autoridades están trabajando para identificar al responsable del ataque de cara a adoptar medidas de respuesta, un día después de que el Ministerio de Exteriores confirmara que el buque fue alcanzado en el ataque, causando una explosión y un incendio en la embarcación.

Las autoridades surcoreanas abrieron la semana pasada una investigación en torno al suceso, después de que la empresa HMM dijera que estaba estudiando si se trató de "un ataque externo o un fallo interno" y reseñara que el buque sería trasladado a costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un primer momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de atacar el buque e insinuó que Seúl debería sumarse a su iniciativa "humanitaria" para garantizar el tránsito en la zona, si bien el hecho de que él mismo anunciara que la suspendía apenas 48 horas después llevó a Seúl a dejar de sopesar esta opción.