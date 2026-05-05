Corea del Sur investiga las causas del incendio en un buque de propiedad surcoreana en el estrecho de Ormuz

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han abierto una investigación sobre el incendio registrado el lunes en un buque propiedad de una empresa surcoreana en el estrecho de Ormuz para intentar esclarecer si estuvo causado por un ataque, tal y como afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuentes del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur han indicado en declaraciones a la agencia de noticias Yonhap que las autoridades están intentando "verificar" si hubo un ataque, antes de recalcar que "no hay víctimas" entre la tripulación surcoreana del buque, gestionado por la empresa HMM.

La propia HMM ha manifestado que "por ahora no está claro si el incidente fue causado por un ataque externo o un fallo interno", antes de resaltar que el 'HMM Namu' será trasladado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) mientras siguen las investigaciones sobre lo sucedido en el buque, en el que había 24 tripulantes --seis surcoreanos y 18 extranjeros--

Por su parte, la Presidencia de Corea del Sur ha convocado una reunión durante la jornada para discutir una posible respuesta al incidente en el buque, con bandera de Panamá, según su portavoz, Kang Yu Jung, sin que por ahora hayan trascendido detalles ni haya informaciones sobre una decisión por parte de Seúl.

Trump recalcó el lunes que las fuerzas estadounidenses habían hundido siete lanchas iraníes en el marco de su iniciativa 'Proyecto Libertad', que tiene el objetivo declarado de guiar a los buques mercantes atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, antes de afirmar que "Irán ha realizado algunos disparos contra países no implicados, incluido un buque mercante surcoreano". "Quizá es el momento de que Corea del Sur se sume a la misión", planteó.