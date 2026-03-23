Corea del Sur pide a Irán "garantizar la seguridad de navegación" en el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, ha pedido este lunes a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, "garantizar la seguridad de navegación" en el estrecho de Ormuz a medida que crece la tensión en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní, donde han muerto ya unas 1.500 personas.

Cho, que ha mantenido una conversación telefónica con Araqchi, ha subrayado la importancia de "tomar medidas para rebajar la tensión y lograr la estabilización de los suministros globales de energía" en pleno conflicto, que ha propiciado un aumento significativo del precio del barril de Brent.

Así, ha expresado su "grave preocupación por la situación" que atraviesa la zona y su repercusión a nivel global, al tiempo que ha pedido a Teherán "detener los ataques contra civiles e infraestructura civil en países del Golfo", tal y como ha indicado el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado.

Además, ha insistido en la importancia de garantizar la seguridad de la zona y favorecer el tránsito de buques extranjeros. Aproximadamente un 70% de las importaciones de petróleo de Corea del Sur pasan por el estrecho de Ormuz, por lo que la situación pone en peligro la economía del país, que ya ha puesto un límite al precio del crudo por primera vez en 30 años.