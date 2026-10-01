Corea del Sur reclama a Corea del Norte retomar el diálogo para avanzar hacia la paz en la península

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha defendido la necesidad de que Seúl y Pyongyang recuperen progresivamente la confianza mutua y trabajen en la búsqueda de una paz estable en la península de Corea, al tiempo que ha anunciado que su Gobierno mantendrá las medidas destinadas a rebajar las tensiones militares entre ambas partes.

En un mensaje destinado a la ciudadanía, Lee ha subrayado que la paz y la estabilidad en la península no pueden depender de terceros países, sino que deben ser construidas por los propios coreanos. "La paz y la prosperidad de esta tierra no son algo que otros puedan crear por nosotros. Al igual que hemos hecho hasta ahora, debemos construirlas nosotros mismos", ha afirmado en una publicación en redes sociales.

El mandatario surcoreano ha defendido además que el objetivo de la política de seguridad no debe limitarse a estar preparado para un enfrentamiento. A su juicio, resulta preferible alcanzar una situación en la que el conflicto deje de ser necesario. "Es importante luchar y ganar, pero es aún más importante ganar sin luchar", ha declarado, antes de señalar que la mayor garantía de seguridad pasa por "construir una paz que haga innecesario luchar".

En este contexto, Lee ha instado a buscar fórmulas de cooperación que permitan avanzar sin que ninguna de las dos partes tenga que asumir una derrota. Se trata, ha agregado, de que el Norte y el Sur encuentren un "camino para ganar juntos" por la paz en el conjunto de la península.

El presidente ha insistido en vincular este proceso a una recuperación de la confianza y ha advertido de que el acercamiento entre Seúl y Pyongyang no puede basarse únicamente en declaraciones. "La confianza no se construye con una sola palabra. Solo se acumula poco a poco cuando las palabras y las acciones coinciden", ha recalcado.

Por ello, el Gobierno surcoreano ha prometido que mantendrá una línea de acción orientada a disminuir las tensiones militares, garantizando que Seúl seguirá aplicando, "de manera coherente, medidas concretas" destinadas a reducir el riesgo de enfrentamiento entre las dos Coreas.

El mandatario ha reconocido también la complejidad de la situación actual en las relaciones bilaterales. Los distintos asuntos pendientes, ha explicado, se encuentra estrechamente conectados entre sí, por lo que su resolución requerirá tiempo y un proceso gradual.

"Los asuntos pendientes de las relaciones intercoreanas están complejamente entrelazados, pero continuaremos deshaciendo pacientemente, paso a paso, esos nudos", ha manifestado.

Finalmente, Lee ha dirigido un llamamiento directo a las autoridades norcoreanas para que participen en los esfuerzos destinados a restablecer los contactos entre ambas partes.

"Esperamos y, al mismo tiempo, exhortamos al Norte a que también se una ahora al camino hacia la recuperación de la confianza y la reanudación del diálogo intercoreano interrumpido", ha concluido.

Las palabras de Lee llegan en un momento de creciente tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte a raíz de una explosión de minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés), un suceso que se saldó con tres soldados surcoreanos heridos y del que Pyongyang se ha desvinculado con firmeza.