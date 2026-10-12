La corporación nuclear rusa Rosatom aumenta su personal en la central iraní de Bushehr por "obligaciones contractuales"

Archivo - El director general de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, Alexey Likhachev - Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov / Zuma Press / Eu

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La corporación nuclear estatal rusa Rosatom ha anunciado un aumento de su personal en la central nuclear iraní de Bushehr, que ahora acoge a hasta 135 trabajadores de la empresa, que enmarca la ampliación de personal en "obligaciones contractuales".

"Seguimos ampliando nuestro equipo en las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en Irán, como parte de nuestras obligaciones contractuales. Ayer llegaron nueve empleados más para llevar a cabo el mantenimiento preventivo programado de la unidad 1, que se encuentra en funcionamiento", ha precisado el director de la corporación, Alexei Lijachev, en declaraciones a la agencia rusa Tass.

En concreto, Lijachev, que ha detallado que "el número total de personal técnico y de ingeniería de Rosatom en las instalaciones asciende a 135" tras la nueva ampliación de personal, ha señalado que "todos ellos participan en los trabajos que se están realizando en las tres instalaciones" de la central: "dos unidades en construcción y una unidad en funcionamiento".

Rosatom, que opera la central de Bushehr, ha aumentado así su personal en la planta en un año marcado en un principio por las evacuaciones a las que se vio obligada, llegando a extraer a 200 profesionales en su última operación de salida ejecutada ante los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán.