Costa avisa a EEUU de que los aliados no amenazan con interferir en la vida democrática de sus socios

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en uan reunión de líderes el pasado noviembre. - FREDERIC SIERAKOWSKI // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado este lunes a Washington de que los aliados no se amenazan entre sí con interferir en la vida democrática de los otros, al tiempo que ha llamado a la Unión Europea a asumir que las alianzas "ya no son las mismas" de antaño y defender la fortaleza de Europa.

"No podemos aceptar una amenaza de interferencia en la vida política de Europa. Estados Unidos no puede reemplazar a los europeos a la hora de decidir cuáles son los partidos correctos y los incorrectos", ha defendido el ex primer ministro portugués en una intervención durante la conferencia Jacques Delors en París.

De este modo, el presidente del Consejo Europeo responde a la Estrategia de Seguridad Nacional que presentó la Casa Blanca la semana pasada, un documento en el que la Administración de Donald Trump critica la "falta de realismo" de Europa sobre la guerra en Ucrania y ve prioritario retomar las relaciones con Rusia. La nueva doctrina de seguridad de EEUU se ofrece, además, a "corregir" el "borrado de la civilización europea".

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoestima como civilización, y que abandone su enfoque fallido a favor de la asfixia de las regulaciones", recoge el documento estadounidense antes de poner la guerra en Ucrania como caso representativo.

En este contexto, Costa asume que dado que las declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance y los distintos 'tuits' de Trump marcan "oficialmente la doctrina de Estados Unidos", la Unión debe ahora "tomar nota y reaccionar en consonancia".

"Necesitamos algo más que nueva energía, necesitamos concentrarnos en construir una Europa que debe comprender que las relaciones entre aliados y las alianzas de después de la II Guerra Mundial han cambiado", ha razonado Costa.

El socialista luso ha apuntado que Estados Unidos "ya no cree en el multilateralismo ni en el orden internacional basado en reglas ni en el cambio climático", lo que evidencia las "diferencias" con la UE respecto a sus respectivas visiones del mundo, aunque reconoce que Estados Unidos siga refiriéndose a los países de la UE como "aliados".

"Eso es bueno, pero si somos aliados debemos actuar como aliados. Y los aliados no amenazan con interferir en la vida democrática (de sus socios) ni en las decisiones políticas internas de sus aliados", ha defendido Costa, quien ha subrayado que a los aliados "se les respeta".

"Se respeta la soberanía de los unos y otros. Seguramente los europeos no comparten la misma visión que los americanos respecto a distintos asuntos, es natural", ha razonado el presidente del Consejo, para insistir después en que "no se puede aceptar la amenaza de interferencia en la vida política de Europa".

En este sentido, Costa también ha argumentado que Estados Unidos no puede cambiar la visión que tiene Europa respecto a la importancia de la libertad de expresión y ha querido dejar claro que la historia de Europa ha enseñado que "no hay libertad de expresión sin libertad de información" y que la libertad de expresión es posible ahí en donde se respeta el pluralismo.

"No hay libertad de expresión si la libertad de información de los ciudadanos es sacrificada para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos", ha remachado Costa, quien ha avisado de que para "protegerse no sólo de los adversarios, sino también de los aliados que desafiamos, es necesario reforzar Europa".

"En ocasiones se pone en duda el poder de Europa, pero lo que veo es que hay tantos intentos por socavar a Europa que, me pregunto, que si Europa no es fuerte por qué tantos intentan minarla. La realidad es que es fuerte", ha concluido.